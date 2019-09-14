Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor berabere kaldı

Süper Lig 4. haftasında Başakşehir ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un Süper Lig'de rakibine karşı yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sivasspor'un golünü 39. dakikada Mustapha Yatabare atarken Başakşehir'in eşitlik sayısını 55. dakikada Edin Visca kaydetti.

Başakşehir, Sivasspor'u Süper Lig'de 7 maçtır yenemiyor. (5 beraberlik 2 mağlubiyet)

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 5'e, Başakşehir ise 4'e yükseltti. Başakşehir 19 Eylül Perşembe günü Roma ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel (Dk. 69 Azubuike), Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 46 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Fernando), Mert Hakan Yandaş (Dk. 73 Traore), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 84 Kone)

Goller: Dk. 39 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 22 Mahmut Tekdemir, Dk. 61 Demba Ba (Medipol Başakşehir) Dk. 42 Emre Kılınç, Dk. 88 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)