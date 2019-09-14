Trump açıkladı: Usame Bin Ladin'in oğlu öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayımladığı yazılı açıklamayla, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren El Kaide terör örgütünün elebaşı Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza'nın da öldürüldüğünü resmen kabul etti.

Hamza Bin Ladin'in örgütte önemli bir rol oynadığını ifade eden ABD Başkanı, operasyonun ne zaman düzenlendiğini ise açıklamadı.





1 milyon dolara kadar ödül vaat edilmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı Hamza Bin Ladin'i 2017'de küresel terörist ilan etmişti. Şubat ayında Bin Ladin hakkında bilgi getirene 1 milyon dolara kadar ödül vaat edilmişti.





Örgütü canlandırmayı hedefliyordu

Hamza Bin Ladin son yıllarda, El Kaide'nin çoğunlukla yaşlı isimlerden oluşan lider kadrosu içinde öne çıkmaya başlamıştı. Oğul Bin Ladin örgütü canlandırmayı hedefliyordu. 11 Eylül saldırısını yapan teröristlerden Muhammed Atta'nın kızıyla evli olan Hamza Bin Ladin mart ayında Suudi Arabistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.