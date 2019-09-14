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Liverpool geriden gelip kazandı 5'te 5 yaptı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında Newcastle United'ı 3-1 yendi 5'te 5 yaptı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 3-1 yenerek Premier Lig'de 5'te 5 yaptı. 

Sadio Mane, geçen sezonun başından beri penaltı atmadan 25 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ev sahibi ekip, Premier Lig'de 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk Newcastle United ise 5 hafta sonucunda 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Newcastle United ise sahasında Brighton'u konuk edecek.

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