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Antalya'da açlıktan bayılıp halkın duyarlılığını ölçtü

İhlas Haber Ajansı

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Alp Seyyah Türk toplumunun duyarlılık durumunu ölçmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi. Antalya sokaklarında dolaşarak aç ve susuz olduğunu söyleyen Seyyah, yere düşüp bayılma numarası yaparak insanların yardımseverliğini görüntüledi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Youtuber Alp Seyyah, kamera şakası, sosyal deney gibi videolar çekiyor. Seyyah uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık sağlamak, sokak hayvanlarını korumak, depozitolu poşet uygulaması gibi çeşitli içerikler üretiyor.

"Yerli yabancı herkes yardım etti"
Bir önceki etkinlikte gözlerini bağlayan ve "sarıl bana" yazılı pankart açan Seyyah, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Seyyah bu sefer de bir gezgin olduğu ve saatlerdir su içmediğini söyleyerek toplumun duyarlılık nabzını ölçtü.

Vatandaşlar hemen su aldılar, yemek yedirmeye çalıştılar

7-8 saattir su içmediğimi söyleyerek toplumun yardım etmesini bekleyen ve bu sırada kamerayla çekim gerçekleştiren Seyyah, "Çok güzel tepkiler aldım. Sokağın ortasında üç dört farklı noktada bayılma şeklinde bir eylem gerçekleştirdim. Yere düştüm, insanların tepkilerini ölçtüm. Gerçekten halkımız duyarlı, yerli yabancı olmak üzere herkes gelip yardım etti. 'bir şeyin var mı, neyin var?' diye geldiler, 7- 8 saattir su içmediğimi iki gündür de yemek yemediğimi söyledim. Vatandaşlar hemen su aldılar, yemek yedirmeye çalıştılar. Ardından bunun sosyal deney olduğunu, Türk toplumunun ne kadar yardımsever olduğunu kanıtlamak adına yapıldığını anlattım. İnsanlardan güzel dönüşler oldu" şeklinde konuştu.
Türk toplumunun ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha anladığını ifade eden Seyyah, "Bilinçli bir toplum vardı karşımda. Özellikle yere düştüğümde insanların bir anda koşup başımı tutması, nabzı kontrol etmesi gibi bilinçli müdahalesi oldu. Bunu çok sevdim" diye konuştu.

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