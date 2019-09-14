Ekrem İmamoğlu talimatı verdi: Eğitim yardımı 50 TL artırıldı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla şehit çocukları, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere bir defaya mahsus verilen 200 TL'lik eğitim yardımı yüzde 25 artırılarak 250 TL'ye çıkarıldı.

Başkan İmamoğlu'nun talimatıyla İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda çalışma başlattı. 17 Eylül Salı günü başlayacak olan başvurular; İBB Eğitim Yardımları Başvuruları Müdürlüğü'nün Avrupa Yakası'nda Edirnekapı ve Anadolu Yakası'ndaki Selimiye ofislerinden yapılacak. Başvuruların bu yıl ikiye katlanarak 100 bin kişiye ulaşmasının beklendiğini ve şartları taşıyan her çocuğun geri ödemesiz olarak 250 TL okul harçlığını alacağı belirtildi.

Kimler alabilir, kimler alamaz?

Yardımlarda engelli öğrencilere MEB'in kabul ettiği yaş sınırı kabul edilecek.

Anaokulu, kreş ya da özel okullara gidenler yardımlardan yararlanamayacak.

Özel okul da okuyor da olsalar istisnai tutularak, şehit çocuklarına harçlıkları her koşulda verilecek. İlkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerindeki engelli çocuklara yapılacak yardım bir defaya mahsus olacak. Engelli öğrencilerden Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları istenecek. Öğrenci adına ödemeyi alacak olan velinin kimliğiyle gitmesi gerekiyor. Şehit çocukları ile yetim-öksüz çocukların ise nüfus müdürlüklerinden durumlarını gösterir belge ibraz etmeleri gerekiyor.