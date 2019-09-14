Yeni Şafak'ta bir ayrılık daha! Serdar Tuncer'in yazılarına son verildi
2015 yılından beri Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan Serdar Tuncer, "Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim" diyerek işten çıkarıldığını açıkladı.
Üç yılı aşkın süredir Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı görevini üstlenen Serdar Tuncer, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.
Serdar Tuncer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip.
Az önce aldığım bir haberle @yenisafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip...— Serdar Tuncer (@Yaziyor) September 14, 2019
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