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Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Süper Lig'de pazartesi akşamı Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Alanya maçında oynamayacak
Sarı-Lacivertlilerde Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Alanya'ya gitmeyecek. Tedavisine İstanbul'da devam edilecek Emre'nin Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.

Hazırlıklar yarın devam edecek
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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