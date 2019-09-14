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Büyük kriz! Beşiktaş anlaştı Lens gitmedi

Beşiktaş, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden transfer döneminde büyük umutlarla beklediği teklifi aldı ancak Lens bunu kabul etmedi.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Lens için Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takımın siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldığı, yönetimin de yıllık 2.3 milyon Euro garanti maaş ve maç başına prim alan oyuncunun maliyetinden kurtulmak adına teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak Lens, kendisine yapılan öneriyi geri çevirdi.

Deplasmana götürülmedi
Bu gelişmenin üzerine Lens'in yabancı kontenjanına takılması, beraberinde yorumları da getirdi. Atiba, Roco, Diaby ve Elneny ilk kez kadroya dahil edilirken 12 yabancı sınırı nedeniyle tecrübeli kanat oyuncusu Gazişehir deplasmanına götürülmedi.

Yönetimden açık mesaj
Her ne kadar kontenjan sorunu gibi gözükse de Lens'in kadroya alınmaması yönetim tarafından Hollandalı oyuncuya verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendirildi.

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