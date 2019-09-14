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Ekrem İmamoğlu'nun atadığı BELTUR'un yeni müdürüne eşine şiddetten uzaklaştırma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, BELTUR’a genel müdür olarak atadığı Ömer Güçlü Şeneler’in sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirten eşi Çağla Şeneler, ‘korkuyorum’ diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.

Özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Çağla Şeneler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Beltur A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Ancak eşi Çağla Şeneler, Ömer Güçlü Şeneler’in kendisine şiddet ve tehdit uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvurdu.

Eşinin dilekçesinde yer alan iddialar

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin imzalı haberde İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe veren Çağla Şeneler'in şu iddialara yer aldı: “14 yıl önce evlendik. Bir çocuğumuz vardır. Eşim evlilik birliği içerisinde agresif, sinirli, sürekli saldırgan hareketlerde bulundu. Eşimin saldırgan hareketleri nedeniyle aynı evde kalmaktan korkuyorum. Can güvenliğinden endişe duyuyorum. En az 6 ay süreyle korunma altına alınmak istemekte, koruma polisi görevlendirilmesine karar verilmesini talep etmekteyim.” 

Şeneler’i haklı bulan mahkeme, 5 ay süreyle Ömer Güçlü Şeneler’in eşine karşı şiddet tehdidi, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

5 ay uzaklaştırma

Mahkeme,  Şeneler’in derhal evden uzaklaştırılmasına, eşinin görev yaptığı okula yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Koruma süresince de çocuğuna aylık 2 bin 500 lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

Şeneler iddialar için ne dedi?

Koruma kararına itiraz eden Şeneler, iddiaları reddederek “Eşim 2 yıl önceye ait kamera görüntülerini muhafaza etmiş. Kötü niyetli davranmıştır. Oğlumla ayda sadece iki gün görüşmekteyim. Baba oğul arasındaki ilişki koparılmıştır. Çocuğun bu süreçten zarar görmemesi için önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istiyorum” dedi. Mahkeme, Ömer Güçlü Şeneler’in itirazını reddetti.

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