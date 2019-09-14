ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye S-400 yaptırımı açıklaması

RUSYA'dan S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper, Türkiye'ye uygulanacak her türlü eylem seçeneklerini değerlendirdiklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar konusunu düşündükleri söylemesinin ardından ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clark Cooper'den "Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak her türlü yaptırım konusunu hâlâ değerlendiriyoruz" açıklaması geldi.

Tüm eylem seçenekleri değerlendiriliyor

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasına karşılık vermek bağlamında tüm eylem seçeneklerinin değerlendirildiğinden söz eden Cooper, "Bunların hepsi belli şartlara bağlı ve bir takvimi yok. ABD'deki yasamanın yaptırımlarla ilgili oluşturduğu bir çizelge yok" diye ekledi.

"Türkiye ilginç bir vaka"

Türkiye için "Yaptırım dayatılması konusunda henüz düzlüğe çıkmadılar. Bu mesele, hâlâ oyuna dahil" ifadesini kullanan Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı, şu vurguyu yaptı:

ABD'nin kendisine yakın düzeydeki bir hasmından askeri donanım alıp almamak gerektiğini Washington'ın diğer ortaklarına göstermek bakımından Türkiye ilginç bir vaka.