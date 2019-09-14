Ahmet Davutoğlu ekibi istifası cebinde AK Partili milletvekili sayısını açıkladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları dün AK Parti'den istifa etti. Davutoğlu ekibi, AK Parti içinden halen 10 milletvekilinin yeni parti kurulması halinde "istifaya hazır olduklarını", ancak erken seçim gündemde olmadığı için transfere sıcak bakmadıklarını iddia etti.

AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partiden istifa etti. Davutoğlu ile birlikte yanında bulunan Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı.

Davutoğlu, "AK Parti'nin vefakar tabanını, kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" dedi.

Yol haritasında ne var?

Yakın çevresinin verdiği bilgiye göre Davutoğlu ve birlikte hareket ettiği arkadaşlarının, resmi olarak istifalarını "Cuma namazını kıldıktan sonra, e-devlet" üzerinden vermeleri kararlaştırıldı.

Siyasette "yeni başlangıçları" için özellikle tercih edilen "cuma günü" geleneğini sürdüren Davutoğlu ve ekibi ile birlikte, yine kendisine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre 100 dolayında eski milletvekili, il başkanı da istifa ettiler.

Davutoğlu ile birlikte disipline sevkedilen Abdullah Başçı, basın toplantısı öncesinde istifa ederken, daha sonra Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, eski milletvekillerinden Feramuz Üstün de ilk istifacılar oldu.

10 vekil var iddiası

Davutoğlu ekibi, AKP içinden halen 10 milletvekilinin yeni parti kurulması halinde "istifaya hazır oldukları", ancak ortada bir erken seçim olmadığı sürece kendilerinin transfere sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar.

Genel merkez aranıyor

Davutoğlu ve ekibinin bundan sonraki yol haritasında ise kuracakları partinin tüzük ve programı üzerinde çalışmak var. Parti ismi ve kuruluş tarihi henüz kesinleşmese de, olası bir erken seçimin bu süreci daha da hızlandıracağı ifade ediliyor.

Partiye genel merkez arayışı da sürüyor. Davutoğlu'na yakın bir isim, genel merkez binası olarak bir iki bina baktıklarını, ancak henüz kesinleşmediği bilgisini verdi. (BBC Türkçe)