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Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Kabinede değişikliğe gidileceği iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmayız, gerek duyarsak yaparız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Kabine değişikliği sorusuna Erdoğan, "Kabine konusunda değişiklik olup olmayacağı belli olmaz. Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmayız. Şu anda kabinedeki bütün arkadaşlarım var gücüyle çalışıyorlar bir aksama olursa, gerek duyarsak yaparız." yanıtını verdi.

"Yeni sistemi eleştirenler siyaseti bilmiyor"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra "gücün tek elde topladığı" eleştirilerini nasıl değerlendirdiği de sorulan Erdoğan, "Bu tür eleştirileri getirenler ne siyaseti biliyorlar ne devlet yönetimini biliyorlar. Devlet başkanı olarak yargının gücü benim elimde mi? Böyle saçmalık olur mu? Yarı bağımsızdır ve bağımsız yargı kararlarını vermekte serbesttir. Bir başka konu parlamentonun yasama olarak yaptıklarını benim yapma yetkim yok. Ama yasama dışında hakkında herhangi bir yasama organı olarak alınmış bir karar yoksa o zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesi devreye girer. Bu da süreci hızlandırır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokratik bir hükümet sistemdir.

Amerika için böyle bir şey konuşuluyor mu, konuşulmuyor. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var, konuşuluyor mu, konuşulmuyor. Ama Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanı, sürekli bu konuşuluyor. Siyasal istikrarı getirebilmek için bu adımı attık. Bazı eksikler olsa da hazırlıklarımızı yaptık. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Güzel bir yer geldik ve inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, şu bir yılı aşkın sürecin bütün artıları eksileri elimizde, onlarla beraber yeni bir döneme hazırlanacağız" diye konuştu.

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