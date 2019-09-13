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Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi Yeni konut kredisi faiz oranları

Anadolu Ajansı

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere düşürdü. İşte yeni konut kredisi faiz oranları...

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

HalkBank konut kredisi oranları

HalkBank kampanyalı hesaplı evim konut kredisi dahilinde %0.99, canım evim konut kredisi ürünü kapsamında ise %1.39 faiz oranı sunuyor. 

VakıfBank konut kredisi faiz oranları

VakıfBank kampanyalı sarı panjur konut kredisi için %0.99 faiz oranı sunarken standart konut kredisi kapsamında %1.49 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

İNG konut kredisi faiz oranı 

İNG konut kredisi faiz indirimi sonrasında 3 yıl vadeye kadar %1.39, 10 yıl vadeye kadar ise %1.34 faiz oranı kullandırmaya başladı. Bankanın söz konusu kampanyalı oranlarından yararlanmak için konut kredisine ek sigortaların kullanılması gerekiyor. 

TEB konut kredisi faiz oranı

TEB kampanyalı konut kredisi ürünleri için faiz oranlarını tüm vadelerde 10 yıla kadar %1.35’e düşürdü. Banka tabela konut kredisi faizleri için %2.58 faiz oranı sunuyor. 

AkBank konut kredisi oranları

AkBank 4 yıl vadeye kadar %1.39, 10 yıl vadeye kadar ise %1.35 faiz oranı ile konut kredisi kullandırmaya başladı.

Garanti BBVA konut kredisi faizleri

Garanti BBVA 1 yıl vadeye kadar %1.45, 2 yıl vadeye dek %1.37 ve 3 ile 10 yıl vade arasında %1.36 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Kuveyt Türk konut finansmanı oranları

Kuveyt Türk Katılım Bankası 10 yıla dek tüm vadelerde %1.37 kar payı oranı ile konut finansmanı kullanılıyor. 

Yapı Kredi konut kredisi faiz oranları 

Yapı Kredi Bankası faiz indirimi sonrasından 10 yıl vadeye kadar tüm vadeler için %1.39 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

ICBC konut kredisi faiz oranları 

ICBC Bank gerçekleştirdiği indirim sonrasında kampanyalı yeni evim konut kredisi için %1.43 faiz oranı sunmaya başladı. 

Türkiye Finans Bankası konut finansmanı oranları

Türkiye Finans Katılım Bankası 10 yıl vadeye dek %1.6 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor. 

İş Bankası konut kredisi faizleri 

İş Bankası kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi faiz oranları dahilinde 120 ay vadeye kadar faiz oranlarını %1.17 olarak kullandırmaya başladı. Banka tabela konut kredisi için de %2.2 faiz oranı kullandırıyor. 

QNB Finansbank konut kredisi oranları

QNB Finansbank 10 yıl vadeye dek %1.59 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor. 

ŞekerBank konut kredisi faiz oranları

ŞekerBank 5 yıl vadeye kadar %1.79, 10 yıl vadeye kadar %1.94 konut kredisi faiz oranı sunuyor. 

AnadoluBank konut kredisi faizleri 

AnadoluBank konut kredisi faiz oranları dahilinde 10 yıl vadeye kadar %1.97 faiz oranı kullandırıyor. 

HSBC konut kredisi faizleri

HSBC Bank 10 yıl vadeye kadar %1.99 faizli konut kredisi kullandırıyor. 

DenizBank konut kredisi faiz oranları

DenizBank kampanyalı konut kredisi için %2.05 faiz oranı ile kredi sunuyor. 

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