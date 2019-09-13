HABER /  DÜNYA

AB ülkelerinden İran'a nükleer uyarı

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere; İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerine aykırı karar ve faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin bu gelişmeden derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son gelişmelerin gerginliği azaltmak ve diyaloğu tekrar inşa etmek için diplomatik girişimlerin önemini tekrar ortaya koyduğu belirtildi.

İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması istenen açıklamada, İran yönetimi, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin konularda UAEA ile işbirliği yapmaya davet edildi.

İran'ın faaliyetleri

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den F-35 açıklaması!
Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Antalya'da bir kişi ayrılmak isteyen eşini 15 kez bıçakladı
FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı tahliye edildi
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi Yeni konut kredisi faiz oranları
İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
TSK ve MİT ortaklığında Kandil'e operasyon
İzmir'de bir kişi husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Annesini öldürdü ama farkında olmadı
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay
İsrail Başbakanı Netanyahu: Her an Gazze’ye operasyonlar başlayabilir
Mucize Doktor dizisinin başrolü Murat Aygen ailesiyle trafik kazası geçirdi yayının ilk günü
Yorumlar