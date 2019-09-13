Bakan Albayrak: Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Sözde; Diyarbakır’ın, Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen eli kanlı örgüt ve uzantıları bir kez daha Diyarbakır’a acı getirdi, masumların kanını döktü. Milletçe Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bu kalleşliğin hesabını milletçe soracağız."