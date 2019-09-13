Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Bedelsiz arazi veriyoruz kimse gelmiyor

Metal Expo fuarının açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sektöre verilen destek ve teşvik konusunda, "Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok. Filyos'u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırma'yı yaptık, gelmiyorlar" sözleriyle sitem etti.

Demir Çelik endüstrisinin en önemli fuarı olan Metal Expo açıldı. Hasan Büyükdede, otomotivde, savunma sanayinde, kimya, nükleer, otomasyon tesislerde, özel alaşımlı alüminyum ve çelik, dövme ve profillere ihtiyacın gün geçtikçe artığına işaret ederek, katma değeri yüksek ürünlerde devlet olarak destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.

"Yaptık, gelmiyorlar"

Sektör temsilcilerinin destek ve teşvik isteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle devam etti:

Filyos'u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırma'yı yaptık, gelmiyorlar.

Bakanlık olarak çelik endüstrisinin arkasında duruyoruz. Nitelikli paslanmaz çelik üretecek arkadaşların arkasında duruyoruz. Dövme sektörünün arkasında duruyoruz. Çelikçilere 49 yıllığına bedelsiz yer vereceğiz ama hala arkadaşlardan destek alamıyoruz. Gerçekten hükümet olarak çelik endüstrisinin bütün kalbimizle arkasındayız. Bize gelecek her türlü taleple, bu sektörün arkasındayız.

"3 milyon araç üretecek konuma geleceğiz"

Büyükdede sözlerini şöyle tamamladı: Yakın gelecekte 3 milyon araç üretecek bir ülke konumuna geleceğiz. Çelik endüstrisini bir an önce kurmamız gerekiyor. Nitelikli dökümcülük, ısıl işlemciliğe geçmemiz gerekiyor. Hükümet olarak bizim, sonuna kadar sizin arkanızda olduğumuzu bilmeniz gerekir.