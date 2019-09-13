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Erdoğan istemişti Putin bugün gönderdi SU-35 savaş uçağı Teknofest için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temasları sırasındaki teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TeknoFest'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

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