Erdoğan istemişti Putin bugün gönderdi SU-35 savaş uçağı Teknofest için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temasları sırasındaki teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TeknoFest'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Ağustos ayında Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.
Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
Sürpriz konuklarımızdan biri geldi.✈🚀#TEKNOFEST pic.twitter.com/Q36N0zcVh7— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 13, 2019