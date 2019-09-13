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Beşiktaş'ta 3 isim Gazişehir maçında yok

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra teknik ekibin kararıyla Jeremain Lens de Gazişehir maçının kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra teknik ekibin kararıyla Jeremain Lens de Gazişehir maçının kadrosuna alınmadı.

Tedavisi tamamlanan Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Kalyon Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

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