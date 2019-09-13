Davutoğlu'nun istifasına AK Parti'den ilk yorum! Peş peşe istifa haberleri

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa etmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Davutoğlu'nun ardından gelen istifalarla ilgili AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, "Vatandaşın, milletin çizdiği yolun haricinde yola sapanlar her yerden istifa edebilirler" ifadelerini kullandı.

İstifaların devamının gelip gelmeyeceğine ilişkin Özel, "Çok geniş bir şey olmaz, çok dar bir çerçevede kalır" yorumunu yaptı.

Özel, Davutoğlu'nun istifasına ilişkin ise "İstifa etmiş olabilir, kendi siyasi takdiridir, herkes yolunu siyasette kendisi çizer, toplumun çizdiği yol daha önemli, vatandaşın, milletin çizdiği yolun haricinde yola sapanlar her yerden istifa edebilirler. Kendi takdiridir" diye konuştu.

2 eski milletvekili istifa etti

Eski AK Parti Milletvekilleri İbrahim Turhan ve Feramuz Üstün yaptıkları açıklamalar ile istifa ettikleri açıkladı.

Basın toplantısıyla istifa etti

AK Parti'nin ihracını istediği ve bugün ihraç edilmesi beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa etti.

Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı.

"AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" diyen Davutoğlu yeni bir siyasi yola çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.