Dünkü hain saldırıyla ilgili flaş gelişme! Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Tüm Türkiye'nin yüreğine kor düşüren Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki 7 sivil vatandaşımızın şehit olduğu PKK saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Saldırıyla alakalı HDP'li meclis üyesi ve belediyenin Fen İşleri Müdürü göz altına alınmıştı.

Operasyon devam ediyor

Gözaltına alınan Belediye Başkanı M.F.T. ile HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.

Belediye aynı gün yol çalışması yaptı

Terör örgütü PKK tarafından Kulp'ta gerçekleştirilen hain bombalı saldırının detayları ortaya çıktıkça HDP'nin karanlık tarafı da gün yüzüne çıkıyor. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri gün HDP Belediyesi tarafından bombanın patlatıldığı yolda çalışma başlatıldığı ortaya çıktı. HDP belediyesinin yol çalışmasının sona erdiğini belirten bir paylaşımda bulunmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra saldırı düzenlendi.

Bu durum ise akıllara HDP belediyesinin saldırıda parmağı var mı sorusunu getirdi. Yaşanan bu olayların ardından HDPP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.