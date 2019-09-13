Diyarbakır saldırısında şehitlerin kimlikleri belirlendi işte saldırıda korkunç detaylar
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları gün ağarınca ortaya çıktı. Şehitlerin kimlikleri belli oldu. İşte Diyarbakır'da hayatını kaybeden şehitler...
Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor.
Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
HDP'li belediyenin otopark görüntüleri inceleniyor
Soruşturmada, ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP'li Kulp Belediyesinin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor.Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
Saldırı odunların yüklendiği traktörün geçişinden sonra düzenlenmiş
Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi.