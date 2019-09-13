Umreye gidecekler dikkat Suudi Arabistan fiyatı duyurdu

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020 yılında ülkeye yapılacak ziyaretler için vize alan vatandaşlardan kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) alınmasına karar verdi.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020'de umre dahil tüm ziyaretler için vize alan vatandaşlarla ilgili yeni karar aldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın aldığı karara göre daha önce 3 yıl içerisinde birden fazla kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık 3000 TL (2000 SAR) bundan sonra alınmayacak.

Ek vergi alınacak

Ancak yeni umre döneminden başlayarak kutsal toprakları ziyaret edecek herkesten kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) ek vergi alınacak.