Pendik'de hamile kadına saldıran baklavacılar battı

Öte yandan kardeşlerin sahibi olduğu Seydioğlu Baklava dükkan tabelaları indirilmişti. İki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin Pendik Kaynarca'taki şubesi şimdi de müşteri gelmediği için kepenk kapattı. Vatandaşlar ise "Müşteri olmayışından dolayı kapandı. O olaydan sonra müşterilerin çekilmesi sıkıntı oluşturdu. Olan çalışanlara oldu. 3-5 kişi çalışanı vardı. Durum böyle" dedi.