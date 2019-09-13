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Bilecik'te 63'lük muskacı cinsel istismardan tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

BİLECİK'te, kendisine muska yazdırmak için gelen 21 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 63 yaşındaki Mustafa Özkaram tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Özkaram'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Özkaram, polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Evinde çok sayıda muska bulundu

Özkaram'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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