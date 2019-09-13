Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti
ESKİŞEHİR'de 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), yargılandığı davada SEGBİS sistemiyle yaptığı savunma herkesi şaşırttı. Akli dengesinin yerinde olmadığını öne süren Bayar savunmasının sonunda, "Çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek odadan ayrıldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. ikinci kez hâkim karşısına çıktı.
Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı.
Eski eşi ve azmettirici olduğu öne sürülen tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.
Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasında, başını duvara vuran Bayar, 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek odadan çıkarılmıştı.