Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar 'Çok sıkıldım' diyerek duruşmayı terk etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. ikinci kez hâkim karşısına çıktı.