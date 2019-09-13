Bülent Arınç'a 'hadi bunu da savun' dediler HDP'li Leyla Güven'den olay sözler

HDP'li Ahmet Türk'ün terörle ilgisinin olmadığını söyleyen Bülent Arınç eleştiri oklarının hedefinde. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in dünkü "gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” açıklamasını gündeme getiren Star yazarı Ersoy Dede, "Hadi Bülent Arınç bunu da savun!.." dedi.

Diyarbakır’da konuşan HDP Milletvekili Leyla Güven, terörle bağlantısı olan HDP’li vekillerin görevden alınılmasını eleştirirken çok tartışılacak sözler sarfetti.

Kayyum atamaları hakkında tepki çeken ifadelerde bulunan Şahin, terör örgütü PKK’yı ve dağa katılımları destekledi.

Güven, “Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…” dedi..

"Hadi Bülent Arınç bunu da savun!.."

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Güven'in olay sözlerinin yer aldığı videoyu twitter sayfasından paylaşarak "Hadi Bülent Arınç bunu da savun!.." dedi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de bu açıklamaya destek vererek kendi sayfasından paylaştı.

Dünyanın neresine giderseniz gidin bu suçtur. Terörizme bu kadar aleni destek çıkılabilen bir ülke daha yok. Ne ABD’si ne Fransa’sı ne bilmemneresi.. Bunun adı alçaklıktır!... İhanettir!..



Hadi Bülent Arınç bunu da savun!.. https://t.co/esujfYBtYD — ERSOY DEDE (@ersoydede) September 13, 2019

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Habertürk Tv'de katıldığı Manşet programında, 'terörle bağlantılı olduğu' gerekçesiyle yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili "Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" ifadelerini kullanmıştı.