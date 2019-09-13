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Diyarbakır'daki terör saldırısında 2 gözaltı! Aralarında HDP İlçe Başkanı da var

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2 kişi gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor
İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor. Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

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