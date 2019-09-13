Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber

A Milli Takım’dan bel ağrılarıyla dönen Fenerbahçe kaptanı Emre Belzöoğlu, Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun durumu netleşti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, pazartesi deplasmanda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında 11'de yer almamıştı.

Üç isim daha yetişmedi

Emre'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle uzun süredir tedavide olan Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses da Alanya deplasmanına yetişemediler. Fizik olarak hazır durumda olan yeni transfer Luiz Gustavo ise görev verildiği takdirde sahada olacak.