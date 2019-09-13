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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un ardından Dorukhan'da da sakatlık çıktı. Gazişehir maçı öncesi Beşiktaş'ta orta saha sıkıntısı yaşanıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Gazişehir maçında orta sahada oynatmayı düşündüğü Oğuzhan Özyakup'un sakatlığını atlatamamasının ardından Dorukhan Toköz'ün de milli takımda sakatlanması planları bozdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Göztepe maçından beri takımdan ayrı olan Oğuzhan, milli arada da istenilen seviyeye gelemedi. Dorukhan da adale sakatlığı ile dönünce Avcı yeni arayışlara yöneldi.

İlk tercih Atiba
Dün yapılan antrenmana katılmayan Dorukhan'ın durumu bugün yapılacak son testlerin ardından belli olacak. Şayet Dorukhan'dan istenilen geri dönüş alınamazsa Avcı'nın önünde iki aday var. Bu isimlerden ilki sakatlıktan yeni çıkan ve hafta başından beri idmanlarda yer alan Atiba. Kamp döneminin yıldızı parlayan gençlerinden Erdem Seçgin de bir başka alternatif.

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