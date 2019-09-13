Ela Yörüklü kaç yaşında Arka Sokaklar'ın Ezgi'si kimdir oynadığı diziler

Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar 14. yeni sezonu ile yarın akşam başlayacak. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizinin 522. bölümünde seyirci dizide yeni isimleri görecek. Bunlardan biri de Ela Yörüklü olacak. Peki Ela Yörüklü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Ela Yörüklü hangi dizilerde oynadı?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Ezgi karakterini canlandıran Ela Yörüklü hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ela Yörüklü kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ELA YÖRÜKLÜ KİMDİR: Ela Yörüklü, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde öğrenimine devam eden Ela Yörüklü, aynı zamanda Akademi 35 Buçuk’ta Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi almıştır.

Ela Yörüklü, ilk oyunculuk deneyimini ise Kalk Gidelim isimli dizide canlandırdığı Melisa karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Komiser Yardımcısı Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü, 1.78 metre boyunda ve 52 kilodur.

Ela Yörüklü'nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Arka Sokaklar (Ezgi Vural) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim (Melisa) (TV Dizisi)