Kanada'da İslam’a hakaret eden vekil adayı partiden kovuldu

Kanada’da 21 Ekim’de yapılacak Federal Genel Seçimlere, Yeşil Parti’den aday olan Erik Schomann, sosyal medya hesabından İslam’a hakaret edince, partisinden kovuldu.

Yeşil Parti tarafından Simcoe kentinden federal parlamento için aday gösterilen Erik Schomann, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından kızarmış bir domuzdan kalanları paylaşan Erik Schomann, “Domuzdan kalanları, Muhammed karikatürünü protesto edenler için Danimarka'ya yolladık” ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayının paylaşımını, Yeşil Parti Lideri Elizabeth May'in dikkatine sunan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk, İslam'a, Müslümanlara ve Hazret-i Muhammed'e yapılan saygısızlık için gerekenin

yapılmasını istedi.

NCCM Direktörü Mustafa Faruk, basına yaptığı açıklamada, “Tüm Kanadalıların ifade özgürlüğünün korunmasından yanayız. Ancak domuz karkasının parçalarını postalamaya söz verdiğinizde, seçilmek isteyen herkesin sahip olması

gereken bütünlük ve ahlaki bağlılığa daha fazla dayanamazsınız. Bu kişi, adaylıktan azledilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi NCCM Direktörü Mustafa Faruk'un, adaylıktan azledilmesi talebine anında cevap veren Kanada Yeşil Parti Lideri Elizabeth May, Erik Schomann'ın adaylıktan alındığını ve partiden kovulduğunu duyurdu.

Yeşil Parti'den ise “Yeşil Parti, cinsiyetçilik, İslamofobi, antisemitizm, kadın düşmanlığı, homofobi veya herhangi bir şekilde nefret söylemi için hoşgörüsüzdür” açıklaması yapıldı.