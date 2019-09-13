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ABD'den kritik adım! 100 yıllık tahvil ihracı düşünülüyor

ABD 50 yıl vadeli tahvil ihracı için hazırlık yapıyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin 100 yıllık tahvil ihracını da değenlendireceklerini açıkladı.

New York Times’ın sorularını yanıtlayan Mnuchin, "50 yıllık tahvil ihracı için çalışmalara başlıyoruz ve eğer 50 yıl başarılı olur ise 100 yıllık tahvil ihracını değerlendireceğiz" diye konuştu.

Mnuchin açıklamasında, ABD’nin ultra uzun vadeli tahvil ihrac için olasılıklar üzerinde çalışmaya 2 yıl önce başladığını da belirtti. ABD’nin mevcut en uzun vadeli borçlanma kağıdının vadesi 30 yıl.

Bu yalnızca bir seçim konusu değil

Mnuchin ayrıca, Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerine de değinerek, Başkan 20 yıldır süren bir konuyu ele alıyor; bu yalnızca bir seçim konusu değil. Başkan yalnızca ABD şirketleri ve ABD'li işçiler için iyi bir anlaşmaya imza atacak" dedi. Mnuchin, iki ülkeden yetkililerin bu ay yapacakları toplantılarda ve Ekim'de üst düzey yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde ilerleme kaydetmek istediklerini vurguladı.

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