Diyarbakır'da köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit 10 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda yaralananları, Diyarbakır'daki hastanelerde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivil vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralananları, tedavi edildikleri Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Daha sonra Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine geçen Soylu, burada terör saldırısına uğrayan vatandaşların yakınlarıyla görüştü.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Ağaçkorur köyünde rızıklarını kazanmak için çalışan orman işçilerinin terör örgütü PKK tarafından kalleşçe bir saldırıyla hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Saldırının, Muş, Batman ve ilçeden gelen 20 kişilik bir işçi grubunun saat 18.30 civarında dönüşe geçtikleri sırada gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"El yapımı patlayıcının yoldan araç geçerken patlatılması suretiyle 7 evladımız, insanımız, kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. 10 yaralımız vardı. Biri hemen taburcu edildi. 9 yaralımızı Diyarbakır'da üniversite hastanesinde ve Selahaddin Eyyubi Hastanesinde ziyaret ettik. 3 yaralımızdan birinin durumu gayet iyi 2'sinde ise yoğun bakımlık bir durumu doktorlarımız takdir etti. Onlar için de dua ediyoruz. Terör örgütünün yıllardır bu mazlumiyet ve mağduriyete karşı ortaya koyduğu haince pusuya, bu insanlar varlıklarıyla karşı koymaktadırlar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayı duyar duymaz, verdiği talimatla kente geldiklerini dile getiren Soylu, düzenlenecek cenaze törenine katılacaklarını ve taziyede bulunacaklarını söyledi.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ailesine, çoluk çocuğuna rızık getirmeye çalışan masum, korumasız, sivil insanlara karşı düzenlenen hain pusu elbette ki bizim yüreklerimizi mahzunlaştırmıştır. Bunun karşılığını alacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Bu konuda kararlığımız çok nettir. Bu insanlar devletine, milletine, kardeşliğine, dinine, inancına bağlı olan insanlar. On yıllardır bu masum, güzel insanlar uluslararası o hain anlayışın taşeronluğunu yapanlara pabuç bırakmadılar, bırakmayacaklar da. Bu topraklar bu milletindir. Bu kardeşlik de bu milletindir."

Ziyaretlere katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. Kandemir, "Acıyı paylaşıyoruz. Ama bir o kadar da kararlılığımızı sayın bakanımız ifade etti. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.