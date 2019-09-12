Quaresma, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı bombaladı

Beşiktaş'tan ayrılıp Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, "Beşiktaş'ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Fikret Orman, bu borçların kapanması için çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı." dedi.

Kasımpaşa'nın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Quaresma, " Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama malesef Beşiktaş başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş'ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar." dedi.

"Tesislerde çalışanlarla vedalaşamadım"



Portekizli oyuncu, "Gönderiliş şeklimle bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarıyla, takım arkadaşlarımla, tesislerde çalışanlarla vedalaşma şansı bulamadım. O yüzden bunun bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Fikret Orman, yüzüme karşı konuşma yüreğini asla göstermedi. Serdar Adalı ile konuştuk. Beşiktaş'ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Fikret Orman, bu borçların kapanması için çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı." diye konuştu.

"Emre Belözoğlu'na hayranım"



Yıldız oyuncu, "Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde yarattığı farkı görebiliyorsunuz. Genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. Vodafone Park atmosferini ve Beşiktaş'ı özleyeceğim. Orada ailemle beraber çok güzel zamanlar geçirdik. Beşiktaş, her zaman şampiyonluklar kazanmasını istediğim bir kulüp olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

"Ronaldo'nun büyük yüreği var"



Quaresma, Ronaldo ile alakalı, "Cristiano Ronaldo arkadaşım diye söylemiyorum, kendisi en iyi futbolcu. En iyisi olmaya da devam edecek. Ronaldo, hiç değişmeyen birisi. Benle olan ilişkisi hiç değişmedi. Zaten etrafındaki çevresini hiç unutmaz. Çok büyük yüreği var. Onu çok seviyorum.'' dedi.