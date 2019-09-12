KKTC'de Türk bayrağını çalan Rum için tutuklama emri çıkarıldı

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC'de Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçan kişi hakkında tutuklama emri verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Akdoğan köyünde bulunan Panagia Kilisesi'nde 8 Eylül 2019 Pazar günü 07.30'da kilisenin isim günü nedeniyle Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafını sirkat eden şahsın Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou olduğu kamera kayıtlarından tespit edilmiştir" denildi.

"BM barış gücü konuyla ilgileniyor"



BM Barış Gücü'nünde konu ile ilgilendiğinin belirtildiği açıklamada, "Konuya ilişkin Bakanlığımız süratle Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde girişimde bulunmuş, söz konusu şahsın sirkat etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Bayrağının ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafının tarafımıza ivedilikle iade edilmesi talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "8 Eylül 2019 tarihinde saat 13.45'te Beyarmudu Kara Kapısı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) çıkış yaptığı tespit edilen Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou aleyhine Mahkemeden tutukluluk emri temin edilmiş ve aranan şahıs ilan edilmiştir" duyurusu yapıldı.