HABER /  SPOR

Konyaspor'a isim sponsoru

Demirören Haber Ajansı

Konyaspor, isim sponsoru olarak İttifak Holding ile 3+2 yıllık anlaşma imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip bundan sonra İttifak Holding Konyaspor adıyla sahaya çıkacak.

İsim sponsorluğu imza töreni Büyükşehir Belediyesi Stadı'ndaki toplantı salonunda gerçekleşti.

Törene Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ile İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdere katıldı. Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Anadolu kulüpleri için sponsorlukların önemli olduğunu belirterek, ''Bilindiği gibi Anadolu kulüplerinin olmazsa olmazı sponsorluklardır. Anlaşma süresi içerisinde, Aykut hocamızın tasvip edip onayladığı bir futbolcuyu, İttifak Holding bonservisiyle alacak ve Konyaspor’umuza hediye edecek'' dedi.

İttifak Holding ile yapılan sözleşmenin her sezon ÜFE - TÜFE ortalaması oranında artarak 3+2 yıl geçerli olacağı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Özbekistan'dan sürpriz Türk Keneşi kararı! Bakın üye ülkeler hangileri
50 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katili bakın kim çıktı
Ahmet Davutoğlu ve 3 isimden sonra bir kişi daha Ak Parti'den ihraç ediliyor
Dışişleri Bakanlığı yayınladı! Atanan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesi
Selahattin Demirtaş oturma eylemi yapan annelerle ilgili ilk kez konuştu! 'Haklı ve meşrudur'
Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz kararı için ne dedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Kupası'nda finalistler belli oluyor
Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler Rusya yolcusu
Sonunda Ordu'da hamsi yüzünü gösterdi
Savant sendromu nedir Mucize Doktor Ali'nin hastalığı ne?
İETT genel müdürü Hamdi Alper Kolukısa oldu! Kimdir yeni müdür?
OGM başvurusu 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru ekranı
Yorumlar