Konyaspor'a isim sponsoru

Konyaspor, isim sponsoru olarak İttifak Holding ile 3+2 yıllık anlaşma imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip bundan sonra İttifak Holding Konyaspor adıyla sahaya çıkacak.

İsim sponsorluğu imza töreni Büyükşehir Belediyesi Stadı'ndaki toplantı salonunda gerçekleşti.

Törene Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ile İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdere katıldı. Kulüp başkanı Hilmi Kulluk, Anadolu kulüpleri için sponsorlukların önemli olduğunu belirterek, ''Bilindiği gibi Anadolu kulüplerinin olmazsa olmazı sponsorluklardır. Anlaşma süresi içerisinde, Aykut hocamızın tasvip edip onayladığı bir futbolcuyu, İttifak Holding bonservisiyle alacak ve Konyaspor’umuza hediye edecek'' dedi.

İttifak Holding ile yapılan sözleşmenin her sezon ÜFE - TÜFE ortalaması oranında artarak 3+2 yıl geçerli olacağı belirtildi.