İETT genel müdürü Hamdi Alper Kolukısa oldu! Kimdir yeni müdür?

İSTANBUL Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'ne Hamdi Alper Kolukısa atandı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa getirildi. Görevinden 4 Eylül'de istifa eden Bağış, istifa açıklamasında, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" demişti.