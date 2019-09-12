HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu ve 3 isimden sonra bir kişi daha Ak Parti'den ihraç ediliyor

Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'dan sonra eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin disiplin kuruluna sevk edildiği ortaya çıktı. Temurci; ''henüz tarafımıza bir tebligat gönderilmemiştir” dedi.

Temurci, Ahmet Davutoğlu ve diğer isimlerin partiden ihraç edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ”Cuma günü bir açıklama yapacağız. Şahsımla ilgili de henüz bir ihraç tebligatı elimize ulaşmadı” dedi.

Bizlere kapı gösterilmiştir

Yeni Akit'e konuşan Temurci, “Son aşamaya kadar AK Parti’nin ilkelerine vurgu yaparak bir ümidi canlı tutmaya çalıştık. Bu ümit; bizlere kapı gösterilerek sonlandırılmıştır. Değerlerimiz uğruna mücadele verdiğimiz bir yapının kendi genel başkanlığı, milletvekilliğini, il başkanlığını yapmış kişilerin öze dönüş davetlerine bu şekilde cevap vermelerini en iyi milletimiz değerlendirecektir” dedi.

Henüz tarih belli değil

Kasım ayında parti kuracakları iddialarıyla ilgili de konuşan Temurci, “Bu değerlendirme; parti kurun şeklinde olursa şu aşamadan sonra bu da önemli bir seçenektir. Siyasi oluşumlarda şu tarih diye bir zaman telaffuz etmek doğru değildir. Doğru zamanda, doğru hareketi yapacağımızdan herkes emin olsun” diye konuştu.

AHMET DAVUTOĞLU CUMA GÜNÜ KONUŞACAK

AK Parti'den ayrılmayı düşünen isimlerle görüşmeler yapan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü yeni partiye ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Davutoğlu çarşamba günü AK Parti'den ihracı gündemde olan vekiller ve bazı il başkanları ile buluşmuştu. Bu isimlerle yol haritası çıkaran Davutoğlu'nun bunu cuma günü açıklayacağı tahmin ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın en iyi 500 üniversitesi açıklandı! Listede Türkiye'den iki üniversite var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanlığı yayınladı! Atanan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesi
Selahattin Demirtaş oturma eylemi yapan annelerle ilgili ilk kez konuştu! 'Haklı ve meşrudur'
Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz kararı için ne dedi?
Kavga büyüyor! Bülent Arınç kendisini eleştiren Bülent Turan'a verdi veriştirdi
İBB'den bir diziye 12 milyon lira! Murat Ongun'dan olay iddialar
AK Partili Mahir Ünal'dan ses getirecek Erdoğan sözleri: Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz
ÖNCEKİ HABERLER
194 ülkede kırmızı bültenle aranan şüpheli Türkiye'de
6 kez gol kralı oldu trafik kazasında yaşamını yitirdi
Magnum çekiliş sonucu kazananların isimleri belli oldu mu?
OGM başvurusu nasıl yapılır 2019 OGM alımı başvuru şartları neler?
Burdur'da restorant sahibini öldüren sanıkların cezaları müebbete çevrildi!
Aşure günü kaç sürüyor aşure günü ne zaman biter 2019
Yorumlar 3 yorum