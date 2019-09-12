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Dışişleri Bakanlığı yayınladı! Atanan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesi

Dışişleri Bakanlığı, ataması yapılan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesini yayınladı.

İşte diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre büyükelçi ve daimi temsilci atamaları...

-Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam

-Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi 

-Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan

-Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş

-Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir

-Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka

-Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

-Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti

-Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

-Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya

-Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti

-İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün

-Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti

-Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika

-Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti

-Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti

-Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika

-Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti

-Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti

-Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya

-Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti

-Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

-Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili

-Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti

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