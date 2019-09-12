Dışişleri Bakanlığı yayınladı! Atanan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesi

Dışişleri Bakanlığı, ataması yapılan büyükelçi ve daimi temsilcilerin listesini yayınladı.
İşte diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre büyükelçi ve daimi temsilci atamaları...
-Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam
-Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
-Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan
-Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş
-Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir
-Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka
-Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
-Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti
-Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
-Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya
-Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti
-İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün
-Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti
-Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika
-Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti
-Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti
-Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika
-Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti
-Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti
-Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya
-Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti
-Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
-Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili
-Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti