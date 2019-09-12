Kavga büyüyor! Bülent Arınç kendisini eleştiren Bülent Turan'a verdi veriştirdi

YİK üyesi Bülent Arınç, canlı yayında Ahmet Türk ile ilgili sözlerini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı adeta topa tuttu. Arınç 'Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur.” dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında, Ahmet Türk hakkında sarf ettiği sözler büyük yankı uyandırmıştı.

Bu sözlere AK Parti cephesinden ilk olarak Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki gelmişti. Arınç'ın Show Ana Haber mikrofonu aracılığıyla Turan'a yanıtı gecikmedi.

Turan’a sert sözlerle yüklenen Arınç “Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur.” dedi.

Arınç konuya ilişkin şunları söyledi;

“Boyundan büyük işlere karışma”

“Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur.

Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur.

Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.”

“Kamuoyuna ilan etsinler”

“Ahmet Türk’ü ben yıllardan beri tanıyorum. Kandil’le HDP ile ilişkisi olduğunu ama terör ve şiddete karşı olduğunu ifade ettim. Görevden alınmıştır. Alabilir. İdari bir tedbirdir. Eğer Teftiş Kurulu’nun bir raporu varsa savcılıkların açmış olduğu davalarda varsa bunları kamuoyuna ilan etsinler. Aynı zamanda da mahkeme kararıyla görevden almayı uygulasınlar. Yoksa aksi takdirde bazılarının algısı o noktaya gelir ki kurt kuzuyu yemeye niyetlenmiş, suyun başında da olsa suyumu bulandırdın diyor, diyebilirler.”

“Çanakkaleliler benden şikayetçi oldular”

Arınç şöyle devam etti;

“Bülent Turan, senin Çanakkale’deki seçiminde az da olsa bir katkım oldu ama sonra bütün Çanakkaleliler benden şikayetçi oldular. Bu adamı başımızdan alın tekrar İstanbul’a gönderin diye.

Sen Çanakkale’ye layık bir milletvekilliği yap, halkla ilişkilerini düzelt. Parti içerisinde de faydalı çalışmalarını çoğalt.”

“Kalın akıllı adamdır. Birileri gibi böyle hacıyatmaz değildir”

“İbrahim Kalın akıllı adamdır. Birileri gibi böyle hacıyatmaz değildir. Ben sözümün başında on dakika diyorum ki bana sorduğunuz sorulara sadece Bülent Arınç olarak cevap vereceğim. Ben hiçbir zaman geri adım atmış bir insan değilim. Ben hukuk çerçevesinde bildiklerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza zarar verecek hiç bir hareketin içinde olmam. Ona gelecek zararları önlemeye çalışırım. ”