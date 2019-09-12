Türkiye'de gündem olmuşlardı! Tandır cinayetinde anne ve kızının cezası belli oldu...
AFYONKARAHİSAR'da Abdullah Gazi Akbıyık (37) kaybolmasıyla ilgili katıldıkları televizyon programındaki açıklamalarla gündeme gelen Kıymet Albayrak (42) ve kızı G.A. (17) ile ilgili mahkeme kararını verdi. Dini nikahla yaşadığı Akbıyık'ı öldürüp tandırda yaktıklarını itiraf eden Albayrak 16 yıl, suçu üstlenen kızı G.A. (17) ise 2 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, geçen 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı.
Abdullah Gazi Akbıyık'ın izine rastlanamazken, Kıymet Albayrak ise dini nikahlı eşinin bulunması için ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.
Küçük kızı her şeyi anlattı
Arama çalışmaları sürerken, ailenin küçük kızı A.A. (14) geçen 14 Şubat'ta emniyet amirliğine giderek, babasını annesinin öldürdüğünü anlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kıymet Albayrak'ın İstanbul'da olduğunu belirledi. Katıldığı televizyon programı sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alınan Kıymet Albayrak, eşini öldürdüğünü itiraf etti.
Tandırda yaktığını söyledi
Kıymet Albayrak, cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söyledi. Kıymet Albayrak'ın verdiği bilgiler üzerine yapılan aramada ev ve tandırda bulunan battaniye, koltuk parçaları, halı, örtü ve paketler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.