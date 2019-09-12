Türkiye'de gündem olmuşlardı! Tandır cinayetinde anne ve kızının cezası belli oldu...

Sultandağı ilçesinde Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, geçen 28 Ocak'ta ilçe emniyet amirliğine giderek bir süre önce boşandığı, ancak dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis soruşturma başlattı.