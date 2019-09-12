Mustafa Cengiz'den Şenol Güneş'e çağrı: Üç futbolcumu niye almadın

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, "İçinde Galatasaray'ın olmadığı Kulüpler Birliği, bizim için yok hükmündedir" derken Şenol Güneş'e de seslendi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz'in sözleri şu şekilde:

"Biz, burada Galatasaray'ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor "son iki şampiyonluk şaibelidir" diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ligin de, onu tescil eden makamların da onurlu ve şerefli olduğunu düşünüyoruz.

''Bizim için yok hükmündedir''

Kurulların ve hakemlerin Galatasaray'a rahatça kart çıkarması bizim için rahatsız edici. Hakemlere 'Galatasaray'ın lehine hata yaparsanız cezalandırırsınız' deniyor. İçinde Galatasaray'ın olmadığı Kulüpler Birliği, bizim için yok hükmündedir.

''Şenol Güneş'in yerinde olsam''

Biz milli olan her şeye sahip çıkarız, ister biz de oynasın, ister oynamasın! Şenol hocayı görünce; Emre Mor, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı'yı.. Ben olsam yani, benim görüşüm"