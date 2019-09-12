HABER /  DÜNYA

Dünyayı sarsan tren kazası! En az 50 ölü var

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 50 can kaybı var.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir yolcu treni raydan çıktı. Reuters haber ajansının ''son dakika'' koduyla duyurduğu kazada en az 50 can kaybının olduğu bildiriliyor.

Trenin bu sabah erken saatlerde devrildiği nokta, ülkenin güneybatısındaki eyalet Tanganyika'ya bağlı Mayibaridi kasabası. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.  83 milyondan fazla insanın yaşadığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti, dünyadaki en fakir ülkelerinden biri.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş! Piyasalarda hareketlilik
Merkez'in faiz kararı sonrası doların ilk tepkisi! Dolar kurunda son durum ne?
Merkez Bankası faiz oranlarını 3.25 puan indirdi
Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu ve Susamam için bombalar
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun isyan ettiren karar!
Gazeteci Ahmet Hakan hakkında zorla getirme kararı!
ÖNCEKİ HABERLER
OGM başvurusu 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı personel başvuru ekranı
İBB'den televizyonlara akıtılan milyonlar! Sözcü Ongun'dan gündemi sarsacak açıklamalar
2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS/ALES ne zaman tarihleri
Dördüncüsü başladı MSB'den açıklama geldi
Antalya'da iki turist ölü bulundu
Antalya'da iki turist ölü bulundu
Yorumlar