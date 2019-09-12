Dünyayı sarsan tren kazası! En az 50 ölü var

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 50 can kaybı var.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir yolcu treni raydan çıktı. Reuters haber ajansının ''son dakika'' koduyla duyurduğu kazada en az 50 can kaybının olduğu bildiriliyor.

Trenin bu sabah erken saatlerde devrildiği nokta, ülkenin güneybatısındaki eyalet Tanganyika'ya bağlı Mayibaridi kasabası. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. 83 milyondan fazla insanın yaşadığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti, dünyadaki en fakir ülkelerinden biri.