SON DAKİKA
Merkez Bankası politika faiz oranını 3.25 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti Haberin devamı.
HABER /  EĞİTİM

2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS/ALES ne zaman tarihleri

2019-2020 eğiti yılınında ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ne zaman? 2019-2020 yılında KPSS, YKS, LYS, YDS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte ÖSYM 2019-2020 yılı sınavlar takvimi...

ÖSYM 2019-2020 yılında yapacağı tüm sınavların sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini duyurdu. 2020 yılında YKS, KPSS, DGS, TUS, ALES gibi ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara katılacak adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? DGS, KPSS, YKS, ALES sınavlarına başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2019-2020

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez'in faiz kararı sonrası doların ilk tepkisi! Dolar kurunda son durum ne?
Merkez Bankası faiz oranlarını 3.25 puan indirdi
Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu ve Susamam için bombalar
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun isyan ettiren karar!
Gazeteci Ahmet Hakan hakkında zorla getirme kararı!
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 1 milyar euro yatırım
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da amatör futbol kulübünde iğrenç olay! Antrenöre taciz dayağı...
Dördüncüsü başladı MSB'den açıklama geldi
Antalya'da iki turist ölü bulundu
Antalya'da iki turist ölü bulundu
Aşure günü kaç sürüyor aşure günü ne zaman biter 2019
AÖL sonuçları açıklanıyor MEB AÖL sonuç sorgulama TC ile
Yorumlar