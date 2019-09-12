Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu ve Susamam için bombalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazeteci ile bir araya geldi ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapması ile başlayan tartışmalara değinen Bahçeli, "Çözüm kapısı HDP değil devlettir" eleştirilerine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Mehmetçikler dağın başında ne yapar? Sınırda bu kadar asker niye bulunur? Bunları arıyorsan devlet oralarda. Kalkıp HDP’nin kapısında ‘bunlar devletin yanına varsın’ diyorsun. Şimdi soruyorum, devlet olmasaydı HDP’nin kapısında hangi anne bulunabilirdi? Devlet olmasa başlarına ne gelirdi?"

Ekrem İmamoğlu'na 'tahta masa' göndermesi

Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla bir araya gelmesini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı;

-''Bana göre Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Hepsini bir araya getirdi, "taşları dökün" dedi. Kimin kucağında ne taş varsa oradaki 29 belediye hangi taşı kim attı gördüler. Bu siyasi bir birikim ve zekanın sonucudur. Önce 11 kişi olarak CHP’ye gidip, strateji belirleyip toplantıya gidenler açığa düşmüşlerdir. Kafalarında ne varsa açıkça söylemek durumunda kalmışlardır. Siyaseten iktidarda bugüne kadar ortaya koymuş olduğu görüşlerden de sarfı nazar etmişlerdir. Ümit Besen’in bir tane ayağı kırılmış tahta masa şarkısı vardı, şimdi zannediyorum kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz hep beraber.''

Kabine revizyonu yorumu

Bir süredir konuşulan kabine revizyonu tartışmalarına değerlendiren Devlet Bahçeli, "Bakanlar kurulunda 'şunlar değişsin' gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de 'muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum' derseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız. İki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Hangi bakan bir şey söylemişse muhalefet ‘istemezük’ der. Ne yapacağız her gün bakan mı değiştireceğiz?" diye konuştu.

Yeni parti iddiaları

Ahmet Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarının gündemi meşgul etmesiyle ilgili konuşan Bahçeli, ''Çok değişik alanlarda siyasi hayatta yıldız olabilecek toplumda önemli önderlik görevini üstlenebilecek çok kişi bu "siyasi tıkanıklık" ve "siyasette yeni oluşumlara ihtiyaç var" kavramları altında ezdiler.'' ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç ortalığı karıştırıyor

Devlet Bahçeli'nin gündeminde eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski tweetleri nedeniyle ceza alması sonrasında yaptığı yorumlar da vardı. Arınç, "Geçmişte atılan tweetler nedeniyle savcılarımız hamaratlık yapacaksa bu işlerin altından binlerce insanı kurtaramazsınız" sözleri ile cezaya tepki göstermişti.

Devlet Bahçeli konuya ilişkin şunları söyledi:

-"Arınç'ın bildiği bilgiler varsa bunu savcılarla paylaşması. Yapacağı budur ortalığı karıştırmak değildir. Bülent Arınç Bey'e saygı duyarız ama Bülent Arınç Bey'i kabulde zorlanıyoruz. Neden saygı duyarız: 12 Eylül sonrasında önemli mağduriyetler yaşadığımız süre içinde özellikle Manisa’da kendilerini savunacak imkanı arayıp bulamadılar. Bundan sonra Bülent Arınç Bey'in yapacağı budur ortalığı karıştırmak değildir. Türkiye’nin şu kritik eşiğinde AKP’yi geriye itecek, böldürecek, tartıştıracak bir zemini düşünmek o zeminin oluşmasına katkı sağlamak ABD’ye, İngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya Türkiye’deki işbirlikçilerine ayrıca da FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG’ye örtülü bir şekilde hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.'' şeklinde konuştu.

SUSAMAM RAP ŞARKISI Bahçeli, "Susamam" isimli son günlerin popüler rap şarkısı için de ilginç bir değerlendirmede bulundu:



- "Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre, grup veya kişiler dış destek bulanlar Türkiye’yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. Bazıları sanat uğruna Türkiye’yi kurban etmeye çalışıyorlar. Yazacak başka şey mi bulamadılar."

Kadın cinayetleri konusu

Kadın cinayetlerine de değinen Bahçeli, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'i işaret etti; İdam konusunda ise toplumsal mutabakat olması gerektiğine vurgu yaptı.