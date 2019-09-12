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Volkan Demirel'i Aziz Yıldırım ikna etmiş

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Ersun Yanal'ın ekibine katılmasında Aziz Yıldırım'ın etkili olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'deki 17 yıllık futbol kariyerine son noktayı koyan Volkan Demirel, yeni bir sayfa açarak Ersun Yanal'ın teknik ekibine dahil oldu.

Volkan Demirel'in daha önce yaptığı, ''futbola devam edeceğim. Hedefim 40 yaşına kadar oynamak'' açıklamasına rağmen kaptanın aldığı bu kararın arkasında “manevi babam” dediği Aziz Yıldırım’ın yattığı iddia edildi.

2 takımdan teklif almış
Volkan Demirel'in, Ersun Yanal’ın kendisine ekibine katılmasına dair yaptığı teklifi 1 hafta değerlendirmek için izin aldığı süreçte Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’dan aldığı teklifi de değerlendirdi.

''Başka takımda Fenerbahçe’ye karşı oynayamazsın''
Aziz Yıldırım ise Volkan’ı, ''Sen Fenerbahçeli Volkan’sın. Başka takımda Fenerbahçe’ye karşı oynayamazsın'' diye ikna etti.

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