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TRT Genel Müdürü ibrahim Eren büyükelçi oldu dendi! Arkasından yalanlama geldi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçisi olduğu haberi son dakika olarak bir çok basın kuruluşunda yer aldı. Ancak haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Çavuşoğlu iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçi atamaları için sözlü tebligat yaptı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in Doha Büyükelçisi olduğu iddia edildi. 

Çavuşoğlu, AA'ya TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Eren ise twitter hesabından iddiaları yalanlayarak görevinin başında olduğunu açıkladı.

İbrahim Eren kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, teknoloji ve medya alanında farklı şirket ve kurumlarda üst düzey görevlerde bulundu. Londra’da bulunan University of Westminster’dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, Türkiye’nin önde gelen kanallarından ATV ‘ de 3 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı yaptı. 2013 yılından beri Türkiye Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel müdürlüğü görevini yürütüyordu. TRT'de, TRT 1 ve TRT World’ ün de içinde olduğu 11 kanaldan sorumlu olan İbrahim Eren, Türk Telekom AŞ.'de yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra TİAK yönetim kurulu başkanlığı ve International Emmy direktörlüğü görevlerini yürüten İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babasıdır.

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