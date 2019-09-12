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Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Türkiye vesayetçi girişimlere geçit vermez

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye artık vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Türkiye'nin 39 yıl önce demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadığını kaydederek, "Millet iradesini hâkim kılma mücadelemizi taviz vermeden sürdürdük. Türkiye, bir daha ne 27 Mayıs ve 12 Eylül gibi darbelere ne de 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi vesayetçi alçak girişimlere geçit vermez. 12 Eylül mezalimini bir daha yaşamamak için unutmamak ve unutturmamak gerek. O günleri ve yaşananları anlatan en başarılı filmlerden birinin de 'Bizim Hikâye' olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

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