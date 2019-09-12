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Şenol Güneş'i kızdıran talep: Ne demek ayrı gitmek

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinin ardından yetkililerim “Efendim havaalanına gitmek için aracınız hazır” talebine sert yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0 mağlup etmişti. Galibiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in bir hareketi dikkatlerden kaçmadı.

“Efendim havaalanına gitmek için aracınız hazır”
Basın toplantısından sonra yetkililer Şenol Güneş’e, “Efendim havaalanına gitmek için aracınız hazır” diyerek kapıda bekleyen son model minibüsü gösterdi. Deneyimli hoca teklifi geri çevirdi.



“Ne demek takımdan ayrı gitmek''
Şenol Güneş’in tepkisi ise “Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum” şeklinde oldu. Şenol Güneş takım otobüsüyle yola devam etti.

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