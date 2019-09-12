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11'inde çok önemli açıklamalar yapacağım diyen Muharrem İnce konuştu

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında 2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri içinde adaylık sinyali verdi.

Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, gazeteci Nagehan Alçı, "Ekrem İmamoğlu siyasi rakibiniz mi?" diye sordu. İnce de bu soruya, "Ekrem bey arkadaşım benim, siyasi akrabam benim" yanıtını verdi.

Ahmet Türk'e yaptığı ziyaret...

Mardin'de Ahmet Türk'e yaptığı ziyaret hakkında da konuşan İnce, "Seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. AK Partiyle çizgim neyse HDP'yle çizgim de o. Açılım sürecinde sayın Erdoğan, sayın Ahmet Türk'le görüşmüştü. Ve o gün 'Başbakan sıfatımla değil AK Parti sıfatımla görüşüyorum' demişti. Sayın Bülent Arınç da dün Ahmet Türk'ün terörle ilişkisinin olamayacağını söylemişti. Ahmet Türk'ün terör yanlısı konuşmalarına tanıklık etmedim. Bu kişiler savcılığa gitmişler, halk tabiriyle konuşayım. Temiz kağıdı, sabıka kaydı almışlar. Sonra YSK demiş ki, 'sizin aday olmanızda sakınca yok'. Millet de yüzde 51'in üzerinde oyla seçmiş. Siz diyorsunuz ki, 'teröre yardım ettiği gerekçesiyle görevden alıyorum'. Eğer böyleyse mahkeme kararının olması lazım. İdare, yürütme, istihbarata dayalı görevden alma yapamaz. diye konuştu.

Seçim gecesi yaşananlar: 'Yenilgiyi kabullenemedim'

''40 sene sonra yüzde 30'u geçtik, umudu tazeledik. Yenildim, yenilgiyi kabullenemedim, o geceyi iyi yönetemedim, özür dilerim, kapatın artık. İktidarı seçimle değiştirebileceğimize insanları inandırdık. İkinci tura kalacağımıza inanıyordum. CHP genel başkanlığının bilgisayarları çökmüşse hesabı niye ben veriyorum, CHP yönetimi verecek.''

"2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım"

Muharrem İnce canlı yayında kendisine sorulan "Yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna da cevap vererek, "2023'te Cumhurbaşkanı adayıyım. Bu böyle yarım kalacak mı?" ifadelerini kullandı.

"Bugün olsa Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret ederim"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı ve diğer adayları ziyaret ettiğini de hatırlatan Muharrem İnce konuşmasında, "Yalova milletvekili sayın Şükrü Önder, 70 yaşın üzerinde adamcağız, kalp hastası. Bir tane AK Parti'li ziyarete gitmedi. Ben İlker Başbuğ'u, Mustafa Balbay'ı da ziyaret ettim" dedi.

"Erdoğan'ı ziyaret ettiniz mi? sorusuna ise İnce, "Zor koşullar yoktu. Kebap partisiyle 4 ayı geçirdi. O zaman etkili değildim. Bugün olsa ziyaret ederdim. O günlerde ziyaret edecek konumda değildim" açıklamasında bulundu.

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